0553 313 94 23

Mete Yarar açıkladı: Maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesine de değinen Yarar, "Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar. Türkiye, 700 milyar dolar ile neler yapardı biliyor musunuz? Türkiye'nin şu anda beş kuruş borcu yoktu ve Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha yapılmıştı." şeklinde konuştu.

07 Aralık 2018 Cuma 23:07
Mete Yarar açıkladı: Maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce "Çınaraltı Gençlik Söyleşileri Programı" kapsamında Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Oyun Bozan Türkiye" konferansında konuşan Yarar, Türkiye'nin "oyun bozan" gençliğe sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da oyun bozmayı bitirdiğini dile getiren Yarar, "Aslında artık 'Oyun bozan Türkiye' ifadesi, Türkiye için az kalıyor. Gelecek yıl bu program yine olursa programa yakışan isim 'Oyun kuran Türkiye' olmalıdır. Biz oyun bozmayı, 15 Temmuz'da bitirdik. 15 Temmuz gecesi oyunu bozduk. O andan itibaren Türkiye'nin yaptığı bütün hamleler, oyun kurmak için." diye konuştu.

Devletin her ihtiyaç duyduğunda Türk gençliğinin meydana çıktığını ifade eden Yarar, şunları kaydetti:

"15 Temmuz günü şehadete yürüyenlerin kaçının 16-25 yaş aralığında olduğuna bakmanızı rica ederim. Sizler, ülkenin son 10 yılında ne zaman ihtiyaç duyulsa ayağa kalktınız. 15 Temmuz'da ve önceki dönemde sokağa çıkanların birçoğu sizin yaşlarınızdaydı. Türk gençliği, ihtiyaç duyulduğu anda hangi mertebede olursa olsun, cinsiyetine bakmadan öne atılabilecek kadar fedakar. Barikatlar döneminde her gün şehit haberleri geliyordu. Böyle bir dönemde devlet 5 bin polis özel harekat alacak oldu, 250 bin genç başvurdu. Şehadetin kesin olduğu bir yer için 250 bin genç başvuru yaptı. Bunun içinde kadınlar ve erkekler var. Aynı şey, 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşti.

Ömer Halisdemir'in görev yaptığı özel kuvvetlere ihtiyaç duyuldu, 50 bin genç başvurdu. Standartlar çok yukarıda olmasına rağmen. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle ihtiyaçlar duyulduğunda üstüne para veriyorlar. Yeterince adam toplayamadıklarında başka ülkelerden insanlara orduda görev almaları karşılığında vatandaşlık vermeyi vadediyorlar."

Yarar, "Bizim gençliğimiz öyle değil. Bizim gençliğimiz, ihtiyaç duyulduğunu hissettiği anda ortaya atılabiliyor. Oyun bozan bir gençliğe sahibiz. 15 Temmuz'da sokağa çıkma çağrısı bir emir değil, bir talepti, ricaydı. Vatan söz konusu olunca gençlerimiz bunu emir kabul etti." ifadelerini kullandı.

"Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar"

Türkiye'nin teröre karşı mücadelesine de değinen Yarar, "Terörün Türkiye'ye maliyeti yaklaşık 700 milyar dolar. Türkiye, 700 milyar dolar ile neler yapardı biliyor musunuz? Türkiye'nin şu anda beş kuruş borcu yoktu ve Türkiye'nin üzerine bir Türkiye daha yapılmıştı." şeklinde konuştu.

Yarar, Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında satın alma paritesinde 13'üncü sırada bulunduğuna dikkati çekerek, "Muhtemelen ilk 8 ülkeden bir tanesi olurduk. Birileri hiç savaş çıkartmadan bile sizin cebinizdeki parayı almanın yöntemini bulmuş. Oyun aslında böyle başlıyor. Önce rakip gördükleri ülkeleri aşağı çekiyorlar çünkü Türkiye, karşısında savaşılacak bir ülke değil. Kimse Türkiye'ye savaş ilan etme cüretini gösteremez çünkü dünyanın en büyük 5'inci ordusuna sahip ancak sizi hiç savaşmadan, birilerini kullanarak, sizi savaşacak kadar yıpratabilirler, eğer oyunu anlayıp bozamıyorsanız." değerlendirmesinde bulundu.

Yarar, konferansın ardından öğrencilere imzalı kitap hediye etti.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 23:07
  1. Çorum
  2. Mete Yarar
  3. 15 Temmuz
  4. Ömer Halisdemir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri asla affetmeyeceğiz
    1. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Trump adayını açıkladı!
    4. Ürdün hükümeti protesto hakkına saygı..
    5. MHP'den 'ittifak' açıklaması
    6. ABD'den Rusya'ya 'kimyasal saldırı'..
    7. Borcu olanlara müjde! Bir hak daha..
    8. Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki..
    9. "Fed'in kademeli artırımları kısa..
    10. Ersun Yanal'a Cocu engeli! Anlaşma..
    11. Eski bakan Tillerson Trump'ı anlattı
    12. Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden..
    13. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu!
    14. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı..
    15. Paralimpik milli sporculara coşkulu..
    16. İYİ Parti'de kriz büyüyor! Olağanüstü..
    17. Şenol Güneş'ten maç sonu açıklamalar:..
    18. Sergen Yalçın: Mutlu değiliz
    19. Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kendini..
    20. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Böyle bakanlık aileyi çökertir
    Böyle bakanlık aileyi çökertir