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Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu’nda düdük çalacak

Galatasaray’ın Süper Lig’in 2.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:18
Mete Kalkavan 3 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu’nda düdük çalacak

Galatasaray’ın Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan bu maçla birlikte 8 Mayıs 2016 tarihindeki Beşiktaş derbisinden sonra ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda görev alacak.


Süper Lig’in ikinci haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Galatasaray - Konyaspor maçında Mete Kalkavan görev yapacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar yapacak. Maçın dördüncü hakemi Kutluhan Bilgiç, VAR’ın başında da Mustafa Öğretmenoğlu olacak.


Mete Kalkavan’ın görev aldığı 19 karşılaşmada Galatasaray, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. FIFA kokartlı hakem, sarı-kırmızılıların en son 29 Nisan 2019’da deplasmanda Konyaspor karşı oynadığı maçı yönetti. Müsabaka başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona ermişti.


Mete Kalkavan, düdük çaldığı maçlarda sarı-kırmızılı futbolculara 41 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterirken, rakip takımlara ise 41 sarı, 5 kırmızı çıkardı.


İstanbul bölgesi hakemi, aynı zamanda yaklaşık 3 yıl sonra Galatasaray’ın bir iç saha karşılaşmasında düdük çalacak. Kalkavan, Türk Telekom Stadyumu’nda en son 8 Mayıs 2016 tarihinde Beşiktaş derbisinde düdük çalmıştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:18
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