Mete Horozoğlu kimdir? Mete Horozoğlu nerede ne iş yapıyor?

Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu'nun oyunculuğu bıraktığı iddia edildi. Horozoğlu, bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacakmış. Setlerde uzan olan Mete Horozoğlu şu sıralar sualtı sporu yapıyor. Peki Mete Horozoğlu kimdir, nereli kaç yaşında?

Mete Horozoğlu kimdir?

Mete Horozoğlu, 11 Ekim 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu 46 yaşındadır.İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. Mete Horozoğlu . 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2001/2003 yılları arasında Tiyatro Anadolu'da oyunucu olarak çalıştı.

Mete Horozoğlu . 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003/2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da 2004/2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'da 2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Semaver Kumpanya okamak üzere Tiyatrolar da çalıştı.Mete Horozoğlu, İstanbul'a yerleştikten sonra birçok Televizyon ve sinema çalışmaları yaptı.Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da Öyle Bir Geçer Zamanki dizisindeki Soner karakteri ile tanındı. 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Kayıp' ve 'Nefes: Vatan Sağolsun' gibi unutulmaz projelerde de rol aldı.

Mete Horozoğlu oynad tiyatro oyunları

Kurusıkı (oyun): Levent Kazak

Cam (oyun): Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu

Semaver ve Kumpanya: Sait Faik Abasıyanık\Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya

Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya

Anadolar : Muzaffer İzgü - Çığır Sahnesi Oyuncuları

Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Yaban (oyun) : Yakup Kadri Karaosmanoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Tiyatro Anadolu

Bay Windermann ve Kumdakçılar : Max Frisch - Tiyatro Anadolu

Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Tiyatro Anadolu