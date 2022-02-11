Mete Horozoğlu kimdir? Mete Horozoğlu nerede ne iş yapıyor?
Mete Horozoğlu kimdir? Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? Mete Horozoğlu nerede yaşıyor? 'Öyle Bir Geçer Ki Zaman' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı oynayan Mete Horozoğlu’nun oyunculuğu bırakıp bırakmadığı sorgulanıyor. Peki Mete Horozoğlu nerede? Mete Horozoğlu oyuncluğu bıraktı mı?
Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu'nun oyunculuğu bıraktığı iddia edildi. Horozoğlu, bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacakmış. Setlerde uzan olan Mete Horozoğlu şu sıralar sualtı sporu yapıyor. Peki Mete Horozoğlu kimdir, nereli kaç yaşında?
Mete Horozoğlu kimdir?
Mete Horozoğlu, 11 Ekim 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu 46 yaşındadır.İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. Mete Horozoğlu . 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2001/2003 yılları arasında Tiyatro Anadolu'da oyunucu olarak çalıştı.
Mete Horozoğlu . 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003/2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da 2004/2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'da 2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Semaver Kumpanya okamak üzere Tiyatrolar da çalıştı.Mete Horozoğlu, İstanbul'a yerleştikten sonra birçok Televizyon ve sinema çalışmaları yaptı.Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da Öyle Bir Geçer Zamanki dizisindeki Soner karakteri ile tanındı. 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Kayıp' ve 'Nefes: Vatan Sağolsun' gibi unutulmaz projelerde de rol aldı.
Mete Horozoğlu oynad tiyatro oyunları
Kurusıkı (oyun): Levent Kazak
Cam (oyun): Levent Kazak - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu
Semaver ve Kumpanya: Sait Faik Abasıyanık\Yavuz Pekman - Semaver Kumpanya
Chamaco : Abel Gonzales Melo - Semaver Kumpanya
Anadolar : Muzaffer İzgü - Çığır Sahnesi Oyuncuları
Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yaban (oyun) : Yakup Kadri Karaosmanoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Tiyatro Anadolu
Bay Windermann ve Kumdakçılar : Max Frisch - Tiyatro Anadolu
Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Tiyatro Anadolu