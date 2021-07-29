Mete Gazoz Tokyo 2020 Olimpiyatları son 16 tura çıktı! Mete Gazoz kimdir?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türk sporcuları adeta cestan yazıyor. ​​​​​​​Yumenoshima Okçuluk Alanı'nda yapılan müsabakalarda Mete, ilk turda Lüksemburglu Jeff Henckels'i 6-0'lık net bir skorla mağlup etti. İkinci turda takımlarda olimpiyat üçüncülüğü bulunan dünya şampiyonu Avustralyalı sporcu Ryan Tyack ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk seti 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci ve üçüncü seti 2-0 alan Mete Gazoz, 5-1 öne geçti. Dördüncü seti 2-0 kaybeden Mete, 5. seti 2-0 almasını bildi ve müsabakayı 7-3 kazandı.cMete Gazoz, son 16 turunda 31 Temmuz Cumartesi günü TSİ 04.22'de Avustralyalı Taylor Worth ile karşılaşacak.

Mete Gazoz kimdir?

8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da doğan milli sporcumuz, küçük yaşlardan beri okçuluk eğitimi aldı. Kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde devam ettiren 19 yaşındaki Gazoz, ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek ülke çapında üne kavuşan Gazoz, yerli sporculardan da destek gördü. Özellikle Arda Turan'ın sosyal medya hesaplarından Mete Gazoz'la ilgili destek mesajları Mete'nin büyük çapta tanınmasına ve desteklenmesine olanak tanıdı.

Mete, Arjantin'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu. 2018 Akdeniz Oyunları'nda İspanya'nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı.

Milli Okçumuz Mete Gazoz, Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarının sıralama turlarında, yaptığı atışlar sonucunda 3 büyük rekor daha kırdı. Sıralama turlarında Gazoz, aldığı 698 puanla 1. olarak Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekolarının yeni sahibi oldu.