Metaverse'te tacizi engellemek için bunu yapacaklar

Facebook'un ana şirketi Meta, metaverse evreninde tacizi önlemek için avatarlar arasına 1,2 metrelik bir sınır getirileceğini açıkladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 43 yaşındaki dört çocuk annesi Nina Jane Patel'e, Facebook'un metaverse evrenine girdikten bir dakika sonra bir çete tarafından cinsel saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Olayın, kullanıcıların avatarlarının etkileşime girdiği ve şehirler, parklar veya kafeler gibi hızla büyüyen bir sanal konumlar ağını keşfettiği çevrimiçi bir dünya olan, Facebook'a ait Horizon Venues sanal evreninde gerçekleştiği belirtildi.

Facebook harekete geçti

Facebook'un ana şirketi Meta Platforms, metaverse evreninde kullanıcı güvenliği ve cinsel tacizle ilgili endişelerin artması nedeniyle sanal gerçeklik platformlarını kullanan kişiler için kişisel alan sınırı getirdi.

Yeni "kişisel sınır" aracı, kullanıcıların VR başlıkları aracılığıyla Horizon Worlds ve Horizon Venues uygulamalarına eriştiklerinde sanal avatarları ile diğerleri arasında yaklaşık 1,2 metrelik bir mesafe varmış gibi hissetmelerini sağlayacak.

Şirket, bu yeni varsayılan ayarın istenmeyen etkileşimlerden kaçınmayı kolaylaştıracağını söyledi.

Meta'nın Horizon başkan yardımcısı Vivek Sharma, "Bu önemli bir adım ve yapılacak daha çok iş var. İnsanların sanal evrenlerde kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olacak yeni yolları test etmeye ve keşfetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gelecekte Meta, insanların kişisel sınırlarının boyutunu değiştirmesine izin verecek bazı kontroller ekleme olasılığını değerlendirdiklerini de söyledi.

Kısacası, şimdilik varsayılan olarak gelen 1,2 metrelik sınır, gelecekte kullanıcının isteğine göre değiştirilebilecek.