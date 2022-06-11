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Aktüel Metaverse'nin ilk kebapçısı bakın nerede!
Aktüel

Metaverse'nin ilk kebapçısı bakın nerede!

Bursa'da teknolojiyi yakından takip eden genç bir kebapçı; babasından devraldığı, gerçek hayatta sahip olduğu iş yerinin birebir kopyasını sanal evren Metaverse'de de yaptırdı. Gerçek iş yeri ile aynı konumda Metaverse'de avatarlara hizmet veren kebapçı Metaverse evreninin ilk kebapçısı oldu! Genç girişimci "Kendimizi geliştiren bir kebapçı olarak bilinmek istiyoruz istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 11:14:00 -
Metaverse'nin ilk kebapçısı bakın nerede!

Bursa'da teknolojiyi yakından takip eden genç bir kebapçı; babasından devraldığı, gerçek hayatta sahip olduğu iş yerinin birebir kopyasını sanal evren Metaverse'de de yaptırdı. Gerçek iş yeri ile aynı konumda Metaverse'de avatarlara hizmet veren kebapçı Metaverse evreninin ilk kebapçısı oldu! Genç girişimci "Kendimizi geliştiren bir kebapçı olarak bilinmek istiyoruz istiyoruz" açıklamasında bulundu.

23 yaşındaki genç girişimci Ahmet Yahyazade, 20 yaşında babasından kalan Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki lüks restorantın başına geçti. 3 yılda teknolojiyi ve sosyal medyayı yakından takip ederek babasından devraldığı bayrağı ileriye taşıyan Yahyazade, şimdilerde ise sanal evren olarak bilinen Metaverse dünyasına markasıyla adım attı.

 

Gerçek hayattaki restorantı ile Metaverse'de aynı konumda önce arsa satın alıp daha sonra aynı mimaride olan bir restoran yaptıran genç girişimci; sanal evrende de yüzlerce yerli ve yabancı avatara hizmet vermeye başladı.

Avatarların Metaverse'den sipariş verdikleri kebapları gerçek dünyada sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Ahmet Yahyazade, sanal evrendeki kebapçı dükkanına uğrayan avatarların topladığı tokenlere göre sahiplerine gerçek hayatta bedava kebap verdiklerini anlattı.

Ahmet Yahyazade,"Metaverse; sanal evrende daha önce butik restoran açılmış ancak devamı getirilememiş. Biz araştırmalarımız sonrası gördük ki, dünyada ilk defa Metaverse'de yer alan bir kebapçıyız. Metaverse'den kendi armamızı satın aldık. Bunun üzerine güzel bir çizim yaptırdık. Çizimin üzerine de müşterilerimiz için iş yerimizi kurduk. Şu anda Metaverse üzerinden verilen siparişleri gerçek hayatta teslim edebiliyoruz."

"Metaversede iş yerimizi ziyaret edip token toplayanlar gerçek hayatta bazı ürünleri ücretsiz olarak bizden alabiliyor. Biz sadece kebapçı değil kendimizi geliştiren bir kebapçı olarak bilinmek istiyoruz. Müşterilerimize şunu söylebiliriz sanal evren metaversede malesef bizim lezzetlerimizi tadamıyorlar onun için herkesi Bursa'daki iş yerimize bekliyoruz" dedi.

 

Sanal evrendeki iş yerini 15 bin liraya mal ettiğini belirten Ahmet Yahyazade, çekik gözlü ve siyahi avatarın sahibi yabancı turistlerin de Metaverse'de iş yerlerini ziyaret ettiğini dile getirdi.

 


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