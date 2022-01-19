Metaverse'te sapkın düğün: 'Gelinin babasının ruhu da dahil binlerce kişi katılacak'

Hindistan'daki Tamil Nadu eyaletinde koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler, geleneksel Hint düğünlerine yeni bir boyut getirilmesini gerekli kıldı. 24 yaşındaki Dinesh Sivakumar Padmavathi ve 23 yaşındaki nişanlısı anaganandhini Ramaswamy, buna bir çözüm olarak Metaverse boyutunu tercih etti.

Metaverse'te hazırladıkları düğün için kendilerine geleneksel Hint gelinliği ve damatlığı tasarlayan çift, düğün teması için ise Harry Potter filmini seçti.

Twitter ve Instagram üzerinden yakınlarına düğün davetiyesi gönderen Padmavathi, 2 bin kişinin düğüne katılacaklarını bildirdiğini, 5 bin kişinin ise katılma ihtimalinin olduğunu söyledi.

Padmavathi, The Times gazetesine verdiği röportajda, "Zoom üzerinden evlenen çiftler olduğunu biliyorum ama ben Metaverse'de düğün yaparak daha fazlasını yapmak istedim. Bu sayede Hindistanlılara Metaverse'ü daha iyi tanıtmak istedim" dedi.

Damat Padmavathi, binlerce misafirin sanal düğüne gelmesi durumunda memleketi Sivalingapuram köyündeki internetin bu ani yüklenmeyi kaldırmakta zorlanabileceğini kaydetti. Bu nedenle internetin çökmesi durumunda gelin ve damadın, internet bağlantısına telefonla devam etmek için en yakın baz istasyonuna scooter ile gitmesi gerekebilir.

Lüks törenleriyle bilinen Hindistan'da Metaverse düğününün geleneklere aykırı olduğunu söyleyenler de oldu. Düğünü eleştirenlerden biri, düğün etkinlikleri düzenleyen Rashi Organizasyon'un direktörü Ranjeev Jain:

"Fikir hiçbir şekilde Hindistan geleneklerine göre değil. Bir düğün böyle mi kutlanır? Orada gerçek insanlar veya insan teması olmadan mı? Bu bir süreliğine moda haline gelebilir ama fazla uzun sürmez."