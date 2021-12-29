Metaverse reklamı görenleri şaşırttı! 3 boyutun böylesi…

Metaverse olarak adlandırılan sanal dünya için yapılan reklamlar sosyal medyada yayılmaya başladı. Uzak doğu ülkesi olarak adlandırılan bir yerde bina üzerine greenscreen teknolojisi ile yerleştirilen animasyonlar sanal dünya evrenini çok başka yerlere getirdi.

Görüntüler sahte olarak düşünülse de sanal evren için yapılmış olması teknolojinin ne kadar korkutucu boyutlara geldiğini gözler önüne serdi.