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Teknoloji Metaverse reklamı görenleri şaşırttı! 3 boyutun böylesi…
Teknoloji

Metaverse reklamı görenleri şaşırttı! 3 boyutun böylesi…

İlk defa Facebook’un öncülüğünde duyurulan sanal dünya Metaverse’un bina reklamları dikkat çekti. 3 boyutlu olarak binayı boydan boya kaplayan animasyon karakterleri işin boyutunu çok başka yerlere çekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 15:08:00 - 2021-12-29 15:46:03

Metaverse olarak adlandırılan sanal dünya için yapılan reklamlar sosyal medyada yayılmaya başladı. Uzak doğu ülkesi olarak adlandırılan bir yerde bina üzerine greenscreen teknolojisi ile yerleştirilen animasyonlar sanal dünya evrenini çok başka yerlere getirdi.

Görüntüler sahte olarak düşünülse de sanal evren için yapılmış olması teknolojinin ne kadar korkutucu boyutlara geldiğini gözler önüne serdi.

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