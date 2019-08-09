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Metan gazından üretilen elektrik enerjisi belediyeye gelir kapısı oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, evsel atıkların oluşturduğu metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek hem ekosistemi koruma altına aldı hem de belediyeye yeni bir gelir kapısı oluşturdu- Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen:- "Geçtiğimiz yıl temmuz ayından itibaren faaliyet gösteren yatırım sayesinde bu yılın haziran ayı sonuna kadar üretilen elektrik enerjisi miktarı neredeyse 10 bin megawata ulaştı"

09 Ağustos 2019 Cuma 19:19
Metan gazından üretilen elektrik enerjisi belediyeye gelir kapısı oldu

ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesinin, evsel atıkların oluşturduğu metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüp hem ekosistemi koruma altına aldığı hem de belediyeye yeni kazanç kapısı oluşturduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisinin daha eklendiği, belediyenin evsel atıkların oluşturduğu metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek Erzurum'da hem ekosistemi koruma altına aldığı hem de belediyeye yeni bir gelir kapısı kazandırıldığının altı çizildi.

Belediyenin Erzurum'daki evsel atıkların depolandığı alanı kendi kaynaklarını kullanarak elektrik santraline dönüştürdüğü anlatılan açıklamada, çöplerin oluşturduğu ve karbondioksitten 28 kat daha zararlı olan metan gazının elektrik enerjisine çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yatırım ile geçen yıl temmuz ayından itibaren 9 bin 692 megawat elektrik enerjisi üretildiği kaydedildi.

Görüşlerine yer verilen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de giderek tükenen enerji kaynakları karşısında dünyanın yenilenebilir enerji üretimi için seferber olduğunu belirtti.

Erzurum'da, güneş ışınlarından sonra metan gazından da enerji elde etmeyi başardıklarını dile getiren Sekmen, "Metan gazı, karbondioksitten 28 kat daha zararlı ve sera gazı etkisi yaparak atmosfere bile ciddi zararlar verebiliyor." ifadesini kullandı.

Sekmen, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projeyle çok büyük bir çevre tehdidini de ortadan kaldırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çeşitli işlemlere tabi tutulmak suretiyle metan gazını elektrik enerjisine dönüştürerek Erzurum'da yepyeni kaynak oluşturduk. Bu yatırımımız iki ayrı amaca birden hizmet ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak metan gazının atmosfere salınımını engellemenin yanı sıra bu işten aynı zamanda gelir de elde ediyoruz. Geçtiğimiz yıl temmuz ayından itibaren faaliyet gösteren yatırım sayesinde bu yılın haziran ayı sonuna kadar üretilen elektrik enerjisi miktarı neredeyse 10 bin megawatta ulaştı. Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları oluşturabilmek çok büyük önem taşıyor. Biz de bu bağlamda işe güneş enerji sistemleriyle (GES) başlamıştık. Şehrimizin muhtelif noktalarında kurduğumuz GES’lerle Erzurum'daki çok önemli bir potansiyeli değerlendirmiş olduk. Bununla da yetinmeyerek evsel atıklardan enerji üretilmesi sürecine yoğunlaştık ve bunu da başardık."

Sekmen, bu tür yatırımların şehir ve bölge için model olma niteliği taşıdığını, özel sektörün ilgisini bu yöreye çektiklerini belirterek, Erzurum'u, sahip olduğu değerleri ve potansiyelleri üzerinden geliştirmeye, güzelleştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:19
  1. elektrik
  2. Erzurum
  3. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
  4. Erzurum Büyükşehir Belediyesi
  5. Metan gazı

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