Metal mutfak eşyalarının yüzde 70'i o ilimizde üretiliyor! Hedef 1 milyar dolar

Biberi, dondurması ve tarhanasıyla ünlü Kahramanmaraş, metal mutfak eşyaları üretiminde 1980'li yıllarda başlayan dönüşüm ve yatırımlarla Türkiye'nin lokomotifi oldu. Kahramanmaraş sanayisinin en büyük sektörlerinden biri olan metal mutfak eşyaları üretiminde 100'e yakın fabrikada 15 bin kişi istihdam etmesinin yanında ihracatıyla da hem Kahramanmaraş hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Ünlü markaların tercihi Kahramanmaraş

Tencere, tava ve çaydanlık başta olmak üzere bir mutfağın olmazsa olmazı olan metal mutfak eşyalarının üretimindeki artış ve kalite, sektörün önde gelen markaların da tercihi oldu. Başta Türkiye olmak üzere İtalya, İsrail gibi bazı ülkelerdeki ünlü markaların çelik tencere, tava, çaydanlık gibi ürünleri Kahramanmaraş'taki fabrikalarda üretiliyor. Ürünlerin büyük bölümü ise ihraç ediliyor. Kaliteden ödün vermeyen sektör, son 10 yılda 4 kat büyüdü ve 2018 sonu itibariyle 90 ülkeye metal mutfak eşyası ihraç etti.

'Hedef 1 milyar dolar'

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Türkiye'nin dünya ev ve mutfak eşyaları ihracatında en büyük 6'ncı ülke olarak sektörde güçlü bir pazar payına sahip olduğunu belirtirken, sektörün Türkiye'deki liderinin ise Kahramanmaraş olduğunu söyledi. Türkiye'deki tencere, tava ve çaydanlık bakımından yüzde 70'ini üreten Kahramanmaraş'ta sektörün yıllık ihracatının 167 milyon dolara çıktığını ifade eden Zabun, "Arap, Avrupa, Asya her ülkenin kendi mutfak kültürüne göre mutfak eşyaları üretimini yapmaktayız. Rusya'dan Afrika'ya, Amerika'dan küçücük ada ülkelere kadar 90 ülkede Kahramanmaraşlı metal mutfak eşya sanayicilerinin ürünleri kullanılmaktadır. Geçmişten gelen kültürünü, girişimci ve yenilikçi yaklaşımlarla geliştiren, güçlü markalara sahip, dünyanın önde gelen üretim ve pazarlama üssü olmak vizyonu ile sektörün hedefi 1 milyar dolar ihracat yapmak üzere kendini dizayn etmektedir" diye konuştu.

'Paslanmaz çelik ithalatında ek verginin kaldırılmasını bekliyoruz'

Sektörün, hammadde temini, nitelikli işgücüne ulaşımı ve düşük enerji maliyeti sağlanması, Ar-Ge, tasarım ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi suretiyle ihracatını 1 milyar dolara çıkaracak üretim ve pazar potansiyeline sahip olduğuna inandıklarını ifade eden Başkan Serdar Zabun, şöyle devam etti:

"Bu anlamda, hammadde maliyetlerinin düşürülmesi bakımından paslanmaz çelik ithalatına uygulanan ek verginin kaldırılması sektörün öncelikli beklentisidir. Diğer yanda, eskiye göre insanlar artık evlerinde daha çok yemek hazırlamakta ve bu da metal mutfak eşyalarını zorunlu ihtiyaç maddelerinden birisi haline getirmektedir. Dolayısıyla, mobilyada, beyaz eşyada yapılan KDV indirimlerinin bu ürünlerde de uygulanması sektöre ciddi bir canlılık getirecektir."