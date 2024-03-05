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Ekonomi Metal fiyatlarında sert düşüş!
Ekonomi

Metal fiyatlarında sert düşüş!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 10:04:00 -
Metal fiyatlarında sert düşüş!

Çoğu temel metal fiyatı, Çin'in teşvik eksikliğinin hayal kırıklığıyla düştü

Çoğu temel metal fiyatı, Çin'in teşvik eksikliğinin hayal kırıklığıyla düştü
Demir dışı metallerin çoğunun fiyatı, borsa işlemcilerinin Çin'in önemli siyasi toplantısında yeni destekleyici tedbirlerin gelmemesi nedeniyle hayal kırıklığına uğramasıyla düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 05.47'de %0,4 düşüşle 8.506,50 dolar/tondan işlem görürken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Nisan vadeli bakır kontratı, %0,1 artışla 69.060 yuan/tona (9.594,86 dolar) yükseldi.

LME'de alüminyum %0,3 düşüşle 2.227 dolar/tondan, nikel %1,3 düşüşle 17.710 dolar/tondan, çinko %0,5 düşüşle 2.436 dolar/tondan, kurşun %0,5 düşüşle 2.041,50 dolar/tondan ve kalay %1 düşüşle 26.560 dolar/tondan işlem gördü.

Yatırımcılar ve trader'lar, Çin'in üst düzey liderlerinden, Ay Yeni Yılı tatilinin ardından bastırılan ekonomik büyümeyi ve metal tüketimini artırmaya yönelik yeni teşvik önlemleri bekliyor. Ülke parlamentosunun yıllık toplantısı 11 Mart'a kadar sürecek.

LME depolarındaki stokların 183.100 tonla Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.
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