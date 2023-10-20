Meta'dan çok büyük skandal! Kayıtsız kalmadı: Haluk Bayraktar o platformdan hesabını kaldırma kararı aldı!

Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevrildiği görüldü.

Baykar Teknoloji’nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesaplarında düzenlemeye gittiğini açıkladı. Filistin’e destek mesajlarını engellemesi nedeniyle, Meta’ya ait olan Facebook ve Instagram hesaplarını kapattığını açıkladı.

META OTOMATİK ÇEVİRİYİ SUÇLADI VE ÖZÜR DİLEDİ

İlk olarak 404 media tarafından bildirilen skandal sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Şirket sorunun 'otomatik çeviriden' kaynaklandığını belirterek “Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan sorunu düzelttik." açıklamasında bulundu ve kullanıcılardan özür diledi.

Meta'nın sözcüsü 'elhamdülillah' kelimesinin artık 'Allah'a şükür' diye otomatik çevrildiğini vurguladı.

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TEPKİ YAĞDI

YtKingKhan isimli TikTok kullanıcısı konuyla ilgili bir paylaşım yaparak farklı kombinasyonların hala "terörist" anlamına geldiğini belirtti.

YtKingKhan'ın paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı "Lütfen bana bunun bir şaka olduğunu söyleyin, söyleyecek sözüm kalmadı" dedi. Başka bir kullanıcı çeviri hatasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

META ŞEFFAF DEĞİL

Electronic Frontiers Avustralya'nın sözcüsü Fahad Ali, Meta'nın yeterince şeffaf olmadığını vurgulayarak "Bu dijital önyargılarla ilgili gerçek bir endişe var ve bunun nereden kaynaklandığını bilmemiz gerekiyor. Çeviri hatası otomasyon seviyesinden mi kaynaklanıyor? İnsan faktöründen mi kaynaklanıyor? Bu konuda netlik yok." dedi.

ESKİ FACEBOOK ÇALIŞANI: HEM ŞİRKET İÇİNDE HEM ŞİRKET DIŞINDA PEK ÇOK İNSANI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Meta çalışanları arasındaki tartışmalara erişimi olduğunu iddia eden eski bir Facebook çalışanı Guardian Avustralya'ya yaptığı açıklamada olayın hem şirket içinde hem de şirket dışında "pek çok insanı gerçekten çileden çıkardığını" söyledi.

META SANSÜR MÜ UYGULUYOR

Meta,İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana platformlarında Filistin'i destekleyen paylaşımları sansürlemekle suçlanıyor.

Meta'nın Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunan hesapları kısıtladığı ve bu içeriklerin akışlarda daha az görünmesini sağladığı iddia ediliyor.

Şirket, bu hafta başında yaptığı açıklamada yeniden paylaşılan gönderilerin insanların Instagram hikayelerinde görünmemesine neden olan genel bir hata olduğunu ve bunu İsrail ve Gazze ile ilgili gönderilerle sınırlı olmadığını söyledi.

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