Metabolizmayı motor gibi çalıştıran çay! Bu altın içecek ayda 4 kilo verdiriyor

Çok hızlı kilo vermek için harekete geçen metabolizmanın en güçlü benzini altın değerindeki çaydır. Vücutta tüm yağları yakarak özellikle bölgesel zayıflamayı destekler. Son bir kaç yıldır oldukça popüler olan altın çay, çok güçlü vitamin ve mineral içerir. Vücudun yağları depolamasının önüne geçer.

Altın otu olarak geçen sarı bitki orman altlarında kendiliğinden yetişir. Sarı kısmındaki tohumlarda içerdiği vitaminler tam bir şifa kaynağıdır.

İŞTE AYDA 4 KİLO VERDİREN ALTIN ÇAY

İçeriğinde yüksek oranda antitusif ve kikatrizen barındıran altın otu çayı, vücuttaki enzimleri artırır. Bu enzimler salgılanmış yağları hızla enerji deposuna çevirir.

Tüketilen besinlerin atık olarak vücutta bıraktıkları yağı idrar yoluyla vücuttan atar. Midenin öz suyunu güçlendiren altın çay, hazımsızlık ve şişkinliği ortadan kaldırır.

Özellikle bölgesel yağlanmanın önüne geçer. Vücudun kilo dengesini korur. 20 gram altın otundan kaynar bir bardak suya koyun.

5 dakika demlenmesini bekleyin. O sırada içine 2 yaprak ıhlamur ekleyin. Daha sonra süzüp tüketin. Ancak kronik hastalığı olanların uzmanlara danışmadan tüketmemesi gerekiyor.

Öte yandan hamile kalmak isteyenlerinde uzak durması gereken bir çay. Bunun yanı sıra hızlı kilo vermek isteyenler için en ideal çaydır. Sadece aç karnına tüketmeyin. Altın otu çok güçlü bir çözeltidir.