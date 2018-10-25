Mesut'ten 'Türkiye'de oynar mısın' sorusuna bomba cevap!

İngiltere Permiler Ligi'n 9.hafta maçında Leicester City karşısında 1 gol 1 asistlik performansıyla harikalar yaratan Mesut Özil, Arsenal kulübünün Twitter hesabından yapılan soru-cevaba katıldı. Yıldız oyuncu bu söyleşi sırasında yöneltilen bir soru üzerinden kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de forma giyebileceğinin sinyallerini de verdi.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynar mısın?

- Zor soru. Asla, "asla" deme.

Beraber oynadığın ve rakip olarak oynadığın en iyi oyuncular kim?

- Beraber oynadığım en iyi oyuncu Ronaldo. Rakibimdeki en iyi oyuncu ise Messi.

Eski kulübün Real Madrid'in şu andaki hali için yorumun?

- Şu anda zor bir durum ama eminim ki yakında zirveye tekrar çıkacaklar.



Kariyerinde attığın en güzel gol?

- Ludogorets'e attığım son gol.

Oynaması en iyi stadyum?

- Santiago Bernabeu