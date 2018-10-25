Mesut'ten 'Türkiye'de oynar mısın' sorusuna bomba cevap!
Mesut Özil, ''Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynar mısın?'' şeklindeki soruya ''Zor soru. Asla, 'asla' deme.'' cevabını verdi.25 Ekim 2018 Perşembe 11:32
İngiltere Permiler Ligi'n 9.hafta maçında Leicester City karşısında 1 gol 1 asistlik performansıyla harikalar yaratan Mesut Özil, Arsenal kulübünün Twitter hesabından yapılan soru-cevaba katıldı. Yıldız oyuncu bu söyleşi sırasında yöneltilen bir soru üzerinden kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de forma giyebileceğinin sinyallerini de verdi.
Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynar mısın?
- Zor soru. Asla, "asla" deme.
Beraber oynadığın ve rakip olarak oynadığın en iyi oyuncular kim?
- Beraber oynadığım en iyi oyuncu Ronaldo. Rakibimdeki en iyi oyuncu ise Messi.
Eski kulübün Real Madrid'in şu andaki hali için yorumun?
- Şu anda zor bir durum ama eminim ki yakında zirveye tekrar çıkacaklar.
Kariyerinde attığın en güzel gol?
- Ludogorets'e attığım son gol.
Oynaması en iyi stadyum?
- Santiago Bernabeu
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