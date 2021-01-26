Mesut Yılmaz ile nasıl görüştüler, ne istediler? Mesut Yılmaz onlara ne dedi? Safa Mürsel, Mehmet Fırıncı ile hatırasını yazdı

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Bediüzzaman Said Nursi'nin takipçisi olan, yaptığı araştırmalar ve Risale-i Nur hakkındaki kitaplarıyla tanınan yazar Safa Mürsel, 28 Şubat dönemine dair bir hatırasını kaleme aldı. Merhum Mehmet Fırıncı ağabey ile birlikte dönemin Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'a yaptıkları ziyareti anlatan Safa Mürsel, görüşmeye dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

28 Şubat dönemi için, “Hukuka ve insana saygı kaygısını kaybetmiş bir devlet aklının tavan yaptığı günlerdi” diyen Safa Mürsel, başörtülü kızların eğitim haklarının elinden alınması, tarikatların kapatılması, ordudaki dindar subaylara baskı yapılması, Müslümanların yeşil sermaye adı altında takibe alınması gibi dini hayatı frenlemeye yönelik kararları hatırlattı.

“Siyasi otoriteyi ikinci plana iterek, hukuk tanımaz şekilde ülkeyi yönetmeye ortak olan 28 Şubat’ın asker- sivil bürokrasisi, Haziran 1999’da İrtica ile mücadele gerekçesiyle Devlet Memurları Kanunu üzerinden çok tehlikeli bir adım atmaya hazırlanıyordu. Buna göre, bir memur, “irticai faaliyet yapıyor” diye iki müfettiş imzasıyla hakkında Rapor tutulması halinde görevine son vermeyi ön gören bir kanun teklifi hazırlanmış ve Meclise sunulmuştu.” ifadelerini kullanan Safa Mürsel, hükümet yetkililerine gidip büyük mağduriyetlere neden olacak böyle bir kanunun çıkmaması için konuşma yapma ihtiyacı duyduklarını söyledi.

"Memleketin sükunu için sizden bunu bekliyoruz"

Mürsel şunları yazdı:

“Eski Başbakanlardan rahmetli Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit’in kurduğu 57. Hükümette Başbakan yardımcısı idi. Fırıncı ağabeyle ikimiz, randevulu olarak Ankara’da Başbakanlığa gittik. Önce Fırıncı ağabey geliş sebebimizden bahis açarak söze girdi. Merhum Yılmaz’ın annesinin Barlalı olmasından bahisle akrabalarıyla tanıştığımızı, Risale-i Nur hizmetine dostluklarını anlattı. Merhum Yılmaz, durumu bildiğini, zaman zaman akrabalarıyla görüştüğünü, irtibatlarının devam ettiğini söyledi. Fırıncı abi devamla, Risale-i Nur hizmetinin, siyasetle kurumsal bir ilgisi olmadığını, fakat yetkili siyasilere memleket meselelerinde görüşlerimizi bildirmenin, vazifemiz olduğunu söyledi. Devlet Memurları Kanunu’nda yapılacak bir değişiklikle, irtica suçlamasıyla memuriyetten çıkarma cezasının çok sakıncalı olduğunu, büyük mağduriyetlere yol açacağı gerekçesiyle bu kanunun çıkmaması gerektiğini ifade etti. ‘Bunu, memleketin sulh ve sükunu için sizden bekliyoruz’ dedi.”

"Dindarlar mağdur ve rencide oluyor"

Kendisinin bir hukukçu sıfatıyla söze girdiğini belirten Safa Mürsel, son zamanlardaki uygulamaların dindarları rahatsız ve rencide ettiğini belirttiğini söyleyerek, “Dindar aile ve öğrencilerin eğitim ve hayat tarzlarına müdahalenin vicdanlara sığmadığını, bir siyasetçi olarak, özellikle bir hükümet yetkilisi olarak ilgisiz kalamayacaklarını söyledim. İrticayla mücadele gerekçesiyle hukuk ihlallerinde ifrata gidildiğini, ‘İrticai faaliyet yapıyor’ diye hakkında iki müfettiş imzasıyla rapor tutulan memurların görevden atılmasının istismara çok açık bir düzenleme olacağını, sırf dindarlıkları yüzünden insanları memuriyetten çıkarmanın halkta infiale yol açacağını, buna meydan verilmemesi ihtiyacını dile getirdim” diye yazdı.

Safa Mürsel şu ifadeleri kullandı:

“Merhum Yılmaz’a, özellikle kendisinin, muhafazakâr ve demokrat bir aileden geldiğini, bu kadroları destekleyen halkın, inançları ve siyasi görüşleri sebebiyle ağır bedeller ödediğini, ona rağmen siyasi tercihini demokrasiden ve demokratlardan yana kullanmaktan hiç vazgeçmediğini ifade ettim. Demokrat Parti’den itibaren muhafazakâr ve dindar demokrat partilerin defalarca darbelere maruz kaldığını, buna rağmen halkın devletine küsmediğini, kendisini temsil edeceğine inandığı dindar kadroları seçmekten vazgeçmediğini, halkın bu kararlılık ve vefasının karşılıksız bırakılmaması gereği üzerinde durdum. Siyaset yaptığı süre içinde Başbakanlık gibi görevlere halkın oyuyla geldiğini, bu kanunda imzalarının bulunmaması gereğini dikkatine verdim. Kendisini seçenlerin duygu, düşünce ve tercihlerinin gereğini yapmanın millete karşı, hem insani, hem de siyasi bir vazife olduğunu, geldiği siyasi gelenek ve damar itibariyle kendisine önemli bir görevin beklediğini ifadeyle meselenin çözümü için irade göstermelerinin kendilerinden beklendiğini söyledim. Başbakan yardımcısı sıfatıyla Fırıncı ağabey ile ikimizi bir saatten fazla saygıyla ve ilgiyle dinleyen merhum Mesut Yılmaz, işin öneminin farkında olduğunu, gerekeni yapma çabası içinde olduklarını ve bu yöndeki çabalarına devam edeceklerini söyledi. Ayrıca, Meclis’in tatile girmek üzere olduğunu, tatile girilmesi halinde kanun teklifinin kadük olacağını, çıkmasına meydan vermeyeceklerini ifade etti. İlgisi için teşekkür ettik. Başarılı olması dileğiyle vedalaştık. Başbakanlıktan çıktıktan sonra rahmetli Fırıncı ağabey, “omuzumda sanki tonlarca yük vardı. Söylememiz gerekeni söyledik. Çok hafifledim” dedi. Bu ortak duyguyla İstanbul’a döndük. Çok geçmeden 17 Ağustos depremi oldu, Gölcük’teki enkaza bir haftada ulaşamayan devlet, depremin adeta altında kalmıştı. Deprem karşısındaki aczinin görünmemesi için, 28 Şubat bürokrasisi, irticayı kafaya taktığı için sivil toplum kuruluşlarının kurtarma çalışmalarını engellemeye çalışıyordu. O ortamda bile irtica ile mücadele ettiğini sanıyordu. Ona rağmen halk depremin yaralarını devletten önce sarmaya başladı. Söz konusu kanun teklifi de depremin enkazı altında kaybolup gitti. Toplum olarak depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir süre sonra bu defa milyarlarca dolar batağı ile onlarca banka buharlaşarak battı. Meğer, asker-sivil bürokrasinin bir kısmı, “çağdaş uygarlık”, “irtica ile mücadele” diyerek, sahte bir hamiyet gösterisi yaparken, perdenin önüne konulan irtica teranesinin arkasında, bankalar boşaltılıyormuş. Bu finans krizinin yüksek faizli yükünü taşıyamayan ekonomi, bir yıl sonra yaşanan 2001 kriziyle iki yüz elli milyar dolara varan bir bedeli millete ödetti. Yakın tarihimizde “28 Şubat süreci” adıyla yaşanan beş yılık bu kâbus, 2002 seçimlerinin yeni bir demokrasi umuduyla tarihe gömüldü.”