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Siyaset

Mesut Yılmaz ameliyat geçirdi! Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, beyin ameliyatı geçirdi. Sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:25:00 -
Mesut Yılmaz ameliyat geçirdi! Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eski Başbakan ve eski ANAP lideri Mesut Yılmaz beyin ameliyatı geçirdi.

Aile çevresinden aktarılan bilgiye göre Yılmaz'ın beyin sapında bir tümör saptandı. Yeditepe Üniversitesi'nde yapılan ameliyat ile tümör başarılı bir şekilde alındı. Yakınları, Yılmaz'ın sağlığının iyi olduğunu, tümörün temizlendiğini ve narkozun etkisinden çıktığını bildirdi.

Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. Geçen yıl 23 Ocak'ta yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti

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