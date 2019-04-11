Mesut Özil'in kolyesi olay oldu! UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal-Napoli maçı öncesi Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kolyesi dikkat çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal Napoli'yi konuk etti. UEFA resmi hesabından maç öncesi Arsenalli futbolcuların Emirates Stadı'na girişini paylaştı. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kolyesi dikkat çekti. Mesut boynunda ay-yıldızlı kolye ile maça geldi. Mesut'un bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli'yi konuk eden Arsenal'de maç öncesi Mesut Özil'in kolyesi dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.