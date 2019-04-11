Mesut Özil'in kolyesi olay oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal-Napoli maçı öncesi Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kolyesi dikkat çekti.11 Nisan 2019 Perşembe 23:19
UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal Napoli'yi konuk etti. UEFA resmi hesabından maç öncesi Arsenalli futbolcuların Emirates Stadı'na girişini paylaştı. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kolyesi dikkat çekti. Mesut boynunda ay-yıldızlı kolye ile maça geldi.
Mesut'un bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli'yi konuk eden Arsenal'de maç öncesi Mesut Özil'in kolyesi dikkat çekti.
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