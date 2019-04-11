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Seçim 2019 Sayfası

Mesut Özil'in kolyesi olay oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal-Napoli maçı öncesi Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kolyesi dikkat çekti.

11 Nisan 2019 Perşembe 23:19
Mesut Özil'in kolyesi olay oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal Napoli'yi konuk etti. UEFA resmi hesabından maç öncesi Arsenalli futbolcuların Emirates Stadı'na girişini paylaştı. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kolyesi dikkat çekti. Mesut boynunda ay-yıldızlı kolye ile maça geldi.

Mesut'un bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli'yi konuk eden Arsenal'de maç öncesi Mesut Özil'in kolyesi dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 23:19
  1. Mesut Özil
  2. Arsenal

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