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Mesut Özil'i yıkan ölüm haberi

Mesut Özil'in "arkadaşım" dediği fanatik Arsenal taraftarı 12 yaşındaki Charlie, hastalığına yenildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:00
Mesut Özil'i yıkan ölüm haberi

Türk asıllı Alman futbolcunun "Arkadaşım ve büyük bir Arsenal taraftarı" diye nitelediği Charlie hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle savaşan ve beyninde tümör bulunan küçük Charlie'nin ölümü Mesut'u yıktı. Twitter'dan bir paylaşım yapan Mesut Özil "Arkadaşım ve büyük Arsenal taraftarı Charlie'nin kanserle süren uzun soluklu savaşını kaybettiği haberini aldım. Huzur içinde yat. Seni çok özleyeceğiz, Charlie" yazdı.

 

Hamburger yemeye gitmişlerdi

12 yaşında olan Charlie, Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe'yle de tanışmıştı. Mesut Özil, Charlie'yi maça davet etmiş, müsabaka bittikten sonra Amine Gülşen ve Charlie'yle birlikte hamburger yemeye gitmişlerdi.

Kaynak: Skor

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:00
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