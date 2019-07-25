Mesut Özil'e bıçaklı saldırı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.
25 Temmuz 2019 Perşembe 22:35
Daily Mail'de yer alan habere göre, Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.
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