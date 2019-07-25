Mesut Özil'e bıçaklı saldırı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu. Ayrıntılar gelecek...

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