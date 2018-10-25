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Mesut Özil'den 'Türkiye'de oynar mısın' sorusuna bomba cevap!

İngiltere'de Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, ''Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynar mısın?'' şeklindeki soruya ''Zor soru. Asla, 'asla' deme.'' cevabını verdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:42
Mesut Özil'den 'Türkiye'de oynar mısın' sorusuna bomba cevap!

İngiltere Premier Lig'in 9.hafta maçında Leicester City karşısında 1 gol 1 asistlik performansıyla harikalar yaratan Mesut Özil, Arsenal kulübünün Twitter hesabından yapılan soru-cevaba katıldı. Yıldız oyuncu bu söyleşi sırasında yöneltilen bir soru üzerinden kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de forma giyebileceğinin sinyallerini de verdi.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynar mısın?
- Zor soru. Asla, "asla" deme.

Beraber oynadığın ve rakip olarak oynadığın en iyi oyuncular kim?
- Beraber oynadığım en iyi oyuncu Ronaldo. Rakibimdeki en iyi oyuncu ise Messi.

Eski kulübün Real Madrid'in şu andaki hali için yorumun?
- Şu anda zor bir durum ama eminim ki yakında zirveye tekrar çıkacaklar.

Kariyerinde attığın en güzel gol?
- Ludogorets'e attığım son gol.

Oynaması en iyi stadyum?
- Santiago Bernabeu

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:42
  1. Mesut Özil
  2. Arsenal
  3. Açıklama
  4. bomba cevap
  5. Mesut Özil Türkiye'ye mi geliyor?

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