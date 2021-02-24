Mesut Özil'den Trabzonspor paylaşımı

Fenerbahçe'nin dünyada büyük ses getiren devre arası transferi Mesut Özil, takımın kötü gidişatını sonlandırmak adına hafta sonu oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Yıldız oyuncu yorum yapmadan sade bir paylaşımda bulundu ve "Önümüzdeki mücadele için çalışmaya devam." dedi.

Mesut'un bu paylaşımının altına ise kısa süre içinde binlerce cevap ve yorum geldi.