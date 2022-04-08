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Gündem Mesut Özil'den olay cuma mesajı! Taşı gediğine koydu
Gündem

Mesut Özil'den olay cuma mesajı! Taşı gediğine koydu

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, yaptığı paylaşımda, "Sadece Ukrayna'da değil, aynı zamanda Filistin, Suriye, Yemen, Irak ve dünyanın her yerinde barış için dua edelim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 14:58:00 -
Mesut Özil'den olay cuma mesajı! Taşı gediğine koydu

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan takım içerisindeki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmışlardı.

İsmail Kartal'la tartışan Mesut Özil, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuş ve "Aslolan Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullanmıştı.

Kadroya yeniden girmesi zor gözüken yıldız oyuncu, cuma paylaşımı yaptı.

Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dünyada barış olması için dua edelim. Sadece Ukrayna'da değil, aynı zamanda Filistin, Suriye, Yemen, Irak ve dünyanın her yerinde barış için dua edelim." ifadelerini kullandı.

 

 

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