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Mesut Özil'den Joachim Löw'e soğuk duş!

Irkçı yaklaşımlardan rahatsız olduğu için Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, Almanya Teknik Direktörü Löw'ün görüşme isteğini geri çevirdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:33
Mesut Özil'den Joachim Löw'e soğuk duş!

Bundan aylar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'la bir araya gelmesi Alman medyasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Almanlar, Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'i yerden yere vurmuş iki futbolcuya ırkçı saldırılarda bulunmuştu. Devamında ise Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

MESUT KABUL ETMEDİ
Bild'de yer alan habere göre; Londra'ya giderek Arsenal antrenmanını izlemek isteyen Löw ve menajer Olivier Bierhoff, Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery'nin kararıyla tesislere alınmadı. Haberde Özil'in Löw ve Bierhoff''un görüşme teklifini geri çevirdiği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE ULAŞAMADI
Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, daha önce milli takımı bırakmasının ardından Mesut Özil'i bir kaç kez aradığını ancak sonuç alamadığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:33
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