Mesut Özil yıldızlaştı, Arsenal fark attı | Arsenal - Bournemouth özet goller İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, Mesut Özil'in gol attığı karşılaşmada Bournemouth'u 5-1 mağlup etti. Arsenal bu sonuçla Tottenham maçı öncesi 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Unai Emery'nin çok fazla forma şansı vermediği Mesut Özil, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı ve alınan 3 puanın mimarı oldu.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Arsenal, Mesut Özil'in gol attığı karşılaşmada Bournemouth'u 5-1 mağlup etti. Arsenal bu sonuçla Tottenham maçı öncesi 4. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Unai Emery'nin çok fazla forma şansı vermediği Mesut Özil, karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı ve alınan 3 puanın mimarı oldu. Arsenal - Bournemouth maç özeti Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in 4. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen Arsenal, 27. dakikada Henrikh Mkhitaryan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 30 yaşındaki Özil, takımının ikinci golünün de asistini yaptı. Bournemouth, Fransız futbolcucu Lys Mousset'in 30. dakikada attığı golle durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Laurent Koscielny'nin golüyle başlayan Arsenal, 59. dakikada Pierre Aubameyang ve 78. dakikada Alexandre Lacazette'in golleriyle rakibini 5-1 mağlup etti.

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