Mesut Özil, Trabzonspor maçında oynayacak mı? Fenerbahçe Trabzonspor kadrosu Mesut Özil var mı?

Fenerbahçe Trabzonspor kadrosu! Mesut Özil var mı? Süper Lig’de 27. hafta geride kaldı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında olduğu gibi Süper Lig’de fırtınalar estiren Trabzonspor, ligin 28. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak. Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kazta? Fenerbahçe - Trabzonspor Süper Lig maçı, 03.03.2022 Pazar saat 19.00'da başlayacak. Fener-Trabzon maçı hangi kanalda olacak? Fenerbahçe - Trabzonspor Süper Lig maçı beiNSport'tan yayınlanacak.

Mesut Özil, Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe’nin Süper Lig’de ikincilik için bu hafta Trabzonspor ile oynayacağı maç bir hayli kritik. Trabzonspor’un şampiyonluk yolunda çizik yememesi için de Fenerbahçe derbisi hayati öneme sahip. Fenerbahçe taraftarının merak ettiği konuların başında bu hafta oynanacak Fener derbisinde Mesut Özil’in kadroya yer alıp almayacağı. Fenerbahçe'de, Trabzonspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Mesut Özil, geri döndü. Mesut Özil, yapılan idmanda takımla çalışmalara başladı. Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mesut Özil'in ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği açıklamıştı.