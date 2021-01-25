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Spor Mesut Özil milli maçta oynayacak mı?
Spor

Mesut Özil milli maçta oynayacak mı?

Mesut Özil, milli takımda oynar mı? Fenerbahçe’nin Arsenal’den transfer ettiği Mesut Özil’in milli takımda oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Mesut Özil milli takımda oynar mı? Mesut Özil milli maçta oynayabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 18:35:00 -
Mesut Özil milli maçta oynayacak mı?

Fenerbahçe 7.5 yıl Arsenal forması giyen Mesut Özil’i renklerine bağladı. Mesut Özil’in Türkiye’ye gelmesinin ardından pek çok kişi ‘Mesut milli takımda oynar mı?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Mesut milli maçta oynayabilir mi?

Mesut Özil milli maçta oynayacak mı?

Mesut Özil uzun yıllar Alman Milli Takımı formasını giydi. Mesut Özil, Almanya Milli Takımı’nda 92 maça çıktı ve 23 gol attı. Alman Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamasının ardından eleştiri okları Mesut'a çevrildi. Eleştirilerin ardından Mesut Özil 22 Temmuz 2018'de Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

FIFA yönetmeliklerine göre bir futbolcu A takım seviyesinde bir ülke milli takım forması giyerse başka bir milli takıma geçemez. Alman Milli Takım forması giyen Mesut'un ay-yıldızlı formayı giyme şansı bulunmuyor.

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