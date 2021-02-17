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Spor Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu!
Spor

Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu!

Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in Karagümrük karşısında gösterdiği performans İngiltere'de gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 12:33:00 -
Mesut Özil İngiltere'de gündem oldu!

Mesut Özil, İngilizlerin gündeminde düşmüyor. 18 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı. En dikkat çeken transfer ise Mesut Özil oldu. Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Mesut, geçtiğimiz mart ayından bu yana ilk kez 11’de sahaya çıktı. Orta saha oyuncusu, takımının aldığı 2-1’lik galibiyetteki performansıyla övgü topladı.

"Çalışma aşkı gelmiş"

Özil, geçen yıl West Ham'a karşı Arsenal forması giydiğinden bu yana ilk startı olan karşılaşmada 81 dakika oynadı. Uzun süre sahalardan uzak kalmasına ve çalışmaktan kaçınmak için yaptığı ününe rağmen, Mesut gösterdiği çabadan dolayı takdir edildi.

Arsenal kariyerine nokta

Daily Mail, Mesut'un Arsenal'deki kariyerinin, Kuzey Londra'daki haftalık 350 bin sterlinlik sözleşmesine rağmen yeterince istekli çalışmaması nedeniyle sona erdiğini iddia etti. İki tarafın da giderek “çirkinleşen” bir ilişkiyi noktaladığı vurgulanan yazıyı şu ifadelerle bitirdi: “Mesut, artık çocukken desteklediği kulüpte, Fenerbahçe’nin 2013/14 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğu için mücadele ederken fark yaratacağını umacak. Ligde şu an 3’üncü sırada yer alıyorlar ve Galatasaray ile Beşiktaş üstlerinde. Mesut’lu Fenerbahçe’yi sezonun son 16 maçında gergin bir yarış bekliyor."

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