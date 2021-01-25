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Spor Mesut Özil imza töreni ne zaman?
Spor

Mesut Özil imza töreni ne zaman?

Mesut Özil Fenerbahçe’den ne kadar alacak? Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Mesut Özil’i transfer etti. Futbolseverler Mesut Özil için ne zaman imza töreni düzenleneceğini araştırıyor. Mesut Özil maaşı? Mesut Özil imza töreni hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 23:00:00 -
Mesut Özil imza töreni ne zaman?

Mesut Özil yıllık ücret | Fenerbahçe uzun yıllardın kurduğu transfer hayaline kavuştu. Sarı-lacivertliler Mesut Özil ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Peki, Mesut Özil ne zaman imza atacak?

Mesut Özil imza töreni ne zaman?

Futbolseverler Mesut Özil için imza töreninin ne zaman düzenleneceğini araştırıyor. Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

Mesut Özil ne kadar alacak?

Fenerbahçe Kulübü, 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'e toplamda 9 milyon avro yıllık ücret ödeyecek. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi.

Mesut'un sözleşmesini feshettiği İngiltere'nin Arsenal Kulübüne herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin avro ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üçer milyon avro garanti ücret ve toplamda 550 bin avro imza parası ödeneceği aktarıldı.

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