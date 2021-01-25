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Spor Mesut Özil imza töreni ne zaman?
Spor

Mesut Özil imza töreni ne zaman?

Fenerbahçe’ye transfer olarak büyük bir ses getiren Mesut Özil’in imza töreni için tarih belli oldu. Peki Mesut Özil ne zaman imza töreni düzenlenecek? Mesut Özil ne zaman Fenerbahçe transferi için imza atacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 15:40:00 - 2021-01-25 15:44:57
Mesut Özil imza töreni ne zaman?

Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza törenine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Yıldız futbolcu kendini sarı-lacivertli ekibe bağlayacak imzayı 27 Ocak'ta atacak. Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Mesut Özil kimdir?

Mesut Özil 15 Ekim 1988'de Gelsenkirchen, Almanya'da doğdu. Mesut Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi SV Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu.

Ofansif orta saha mevkisinde oynayan Alman futbolcudur. Premier League takımlarından Arsenal'de forma giyiyor. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier League takımlarından Arsenal'in kulüp tarihinde bir oyuncu için ödediği en yüksek bonservis bedeli olan 42,5 milyon paunt karşılığında bu takıma transfer olmuştu.

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