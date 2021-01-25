Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza törenine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Yıldız futbolcu kendini sarı-lacivertli ekibe bağlayacak imzayı 27 Ocak'ta atacak. Fenerbahçe Spor Kulübü konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "İngiltere’nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır. İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır.

Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır. Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Mesut Özil imza töreni hangi kanalda canlı izlenecek?

Mesut'un imza töreni Fenerbahçe TV ve kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Mesut Özil ne kadar transfer ücreti alacak?

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin mali detaylarını KAP'a açıkladı. Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Mesut Özil'e 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir." ifadelerine yer verildi.