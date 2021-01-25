  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil imza töreni hangi kanalda canlı izlenecek?
Spor

Mesut Özil imza töreni hangi kanalda canlı izlenecek?

Son dakika haberi: Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, yıldız futbolcu ile 27 Ocak Çarşamba günü 15:00'te 3.5 yıllık sözleşmenin altına imza atacak. Peki Mesut Özil imza töreni hangi kanalda canlı izlenecek? Mesut Özil’in imza töreni nasıl izlenecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 15:52:00 - 2021-01-25 15:53:52
Mesut Özil imza töreni hangi kanalda canlı izlenecek?

Fenerbahçe, Mesut Özil'in imza törenine ilişkin ayrıntıları açıkladı. Yıldız futbolcu kendini sarı-lacivertli ekibe bağlayacak imzayı 27 Ocak'ta atacak. Fenerbahçe Spor Kulübü konuya ilişkin yaptığı açıklamada: "İngiltere’nin Arsenal Kulübü'nden takımımıza katılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü, saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapılacaktır. İmza törenine basın katılımı daha önce duyurduğumuz şekilde akreditasyon sistemi ile sağlanacaktır. 

Akreditasyon hakkını alan basın mensuplarının girişte sarı basın kartlarını ya da kurum kimliklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu ibrazı gerçekleştiremeyenler toplantıya giriş yapamayacaklardır. Bu konuda basın mensuplarının gösterecekleri anlayış için şimdiden teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Mesut Özil imza töreni hangi kanalda canlı izlenecek?

Mesut'un imza töreni Fenerbahçe TV ve kulübün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Mesut Özil ne kadar transfer ücreti alacak?

Fenerbahçe Mesut Özil transferinin mali detaylarını KAP'a açıkladı. Sarı Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Mesut Özil'e 2020-2021 futbol sezonu için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacak olup; 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3.000.000 Avro garanti ücret ve toplamda 550.000 Avro imza parası ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kral Selman önemli ismi görevden aldı
Dünya

Kral Selman önemli ismi görevden aldı

Suudi Arabistan Merkez Bankası Başkanı Ahmed el-Halifi görevden alınarak, yerine Fehd el-Mubarek atandı.

HDP'li Hasip yine piyasaya çıktı
Gündem

HDP'li Hasip yine piyasaya çıktı

Terör sevici HDP'nin Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerin bi..
Meteoroloji'den flaş uyarı! Saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına bekleniyor
Gündem

Meteoroloji'den flaş uyarı! Saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de bugün saatteki hızı 120 kilometreye kadar çıkacak fırtına bekle..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay