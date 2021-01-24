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Spor Mesut Özil ilk antremanına çıktı
Spor

Mesut Özil ilk antremanına çıktı

Fenerbahçe’de yarın oynanacak olan Kayserispor maçı hazırlıkları tamamlanırken, yeni transfer Mesut Özil takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 18:50:00 -
Mesut Özil ilk antremanına çıktı

Süper Lig’de yarın evinde Kayserispor’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’de bu maçın hazırlıkları akşam saat 18.00’de yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan idman daha sonra 5’e 2 top kapma istasyon antrenmanıyla devam etti. İdmanın basına açık olan bölünü bu şekilde tamamlanırken, Mesut Özil takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

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