Mesut Özil için müthiş iddia!
İngiltere basını Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'in Ada'ya dönme ihtimalini yazdı.
İngiltere basını Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil'in Ada'ya dönme ihtimalini yazdı.
Fenerbahçe'ye transferiyle dünyada ses getiren Mesut Özil bir sezon sonra kadro dışı bırakıldı. Yıldız oyuncu için iddialar art arda gelmeye başladı. Son olarak Ada basını Özil'in İngiltere'ye dönebileceğini yazdı.
"Yönetmesi zor bir oyuncu değil, biraz eğlenmesi gerek"
Teamtalk'ın haberine göre Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil'i İngiltere'ye döndürebilir. Özel olarak verilen haberde Özil'in Fenerbahçe'de zor dönemden geçmesi nedeniyle ünlü iş insanı Acun Ilıcalı devreye girdi. Ilıcalı, Özil'in Hull City'ye transfer olmasını istedi.
Teamtalk'a göre Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel de sezon sonu Hull City'nin yolunu tutacak.