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Spor Mesut Özil hedefini açıkladı
Spor

Mesut Özil hedefini açıkladı

Karagümrük karşılaşmasında maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 23:11:00 -
Mesut Özil hedefini açıkladı

Kazanılan 3 puanın çok önemli olduğunu belirten yıldız oyuncu Mesut Özil, "Şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak var" paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe, Karagümrük deplasmanında aldığı galibiyetle ligde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, maça 11'de başlayan ve bir frikik vuruşunda gole çok yaklaşan Mesut Özil'den tweet geldi.

3 puanın çok önemli olduğunu belirten yıldız oyuncu, "Zorlu bir maçın ardından çok önemli 3 puan! İyi bir mücadele ortaya koymamıza rağmen şimdi sıra daha çok çalışıp daha iyi olmak var" dedi.

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