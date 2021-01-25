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Spor Mesut Özil hangi maçta oynayacak? Mesut Özil, Kayseri maçında oynar mı?
Spor

Mesut Özil hangi maçta oynayacak? Mesut Özil, Kayseri maçında oynar mı?

Mesut hangi maça çıkacak? Fenerbahçe uzun zamandır renklerine bağlamak istediği Mesut Özil ile anlaştı. Sarı-lacivertli formayla idmana çıkan Mesut Özil'in hangi maçta oynayacağı merak ediliyor. Mesut Özil ne zaman forma giyecek? Mesut Özil, Kayseri maçında oynar mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:43:00 -
Mesut Özil hangi maçta oynayacak? Mesut Özil, Kayseri maçında oynar mı?

Fenerbahçe, Arsenal forması giyen Mesut Özil’i renklerine bağladı. Uzun yıllar Alman Milli Takım formasını giyen Mesut Özil’in sarı-lacivertli formayla ne zaman maça çıkacağı merak ediliyor. Mesut, Kayseri maçında oynayacak mı?

Mesut Özil hangi maçta oynayacak? Mesut Özil, Kayseri maçında oynar mı?

 

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Mesut, sarı-lacivertli formayla özel idmanlara başladı. Mesut Özil’in Kayserispor maçını tribünden izlemesi bekleniyor.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Lemos, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Kayserispor: Doğan, Ramazan, Sapunaru, Kolovetslos, Behich, Attamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga

 

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