Mesut Özil, genç hayranını sevindirdi



İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, görme yetisini kaybeden küçük hayranıyla bir araya geldi. Sosyal medya hesabından buluşmanın görüntülerini paylaşan Türk asıllı Alman futbolcu, ender görülen bir rahatsızlık sonucu Mikey isimli hayranının gözlerinin görmediğini ancak bu durumun onu futbol oynamaktan alıkoyamadığını kaydetti. 30 yaşındaki Mesut Özil, Mikey'nin hayallerinin peşinden gideceğine inandığını yazdı. Mesut Özil'in paylaştığı görüntüde, Mikey'nin elleriyle yıldız futbolcunun yüzüne ve saçlarına dokunarak iletişim kurması yer alıyor.

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