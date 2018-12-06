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Mesut Özil gemileri yaktı! Yeni rotası belli oldu

İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, İtalya Ligi'nde forma giymek istiyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:00
Mesut Özil gemileri yaktı! Yeni rotası belli oldu

Arsenal'de menajeri Unai Emery ile sorun yaşadıktan sonra 4 resmi maçtır forma yüzü göremeyen Mesut Özil'in, İngiliz kulübünden kesin olarak ayrılması bekleniyor.

Yıldız futbolcu için Tutto Mercato Web'de yayınlanan haberde Arsenal ile ilişkilerinin artık koptuğu ifade edilirken 30 yaşındaki Mesut Özil'in, Unai Emery ile yaşadığı sorundan kaynaklı takım değiştirmeyi istediği belirtildi.

"Mesut Özil, İtalya'da bir deneyim yaşamak istiyor"

Mesut Özil'in, Real Madrid'den çok iyi arkadaşı olan Cristiano Ronaldo'nun bulunduğu İtalya Serie A'ya transfer olmayı istediğinin vurgulandığı haberde ''Mesut Özil, İtalya'da bir deneyim yaşamak istiyor'' ifadelerine yer verildi. Sözleşmesinin 2021'e kadar sürmesi transferi zorlaştırsa da iki tarafın da ayrılıktan yana olması durumunda Mesut Özil'in İtalya Serie A'ya transferi Ocak ayında mümkün görünüyor.

Bu hafta forma giyemeyecek

Öte yandan İngiliz basınında Mesut Özil'in bu hafta sonundaki Huddersfield maçını da sakatlığı sebebiyle kaçıracağı belirtildi. Yıldız futbolcu görev alamazsa üst üste 5. resmi maçta da şans bulamamış olacak.

(Ajansspor)

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:00
  1. Arsenal
  2. İtalya
  3. Real Madrid
  4. İtalya Serie A
  5. Madrid
  6. Cristiano Ronaldo
  7. Ronaldo
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