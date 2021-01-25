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Spor Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Kayserispor maçını tribünden izledi
Spor

Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Kayserispor maçını tribünden izledi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan Hes Kablo Kayserispor mücadelesini tribünden takip etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:40:00 -
Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Kayserispor maçını tribünden izledi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor maçında takımını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken yıldız futbolcu karşılaşmayı tribünden izledi.

Sarı lacivertli kulüp oyuncuya bu yıl ücret ödenmeyeceğini, kalan 3 yılda ise yıllık 3 milyon euro ödeneceğini duyurmuştu.

Çarşamba günü imzayı atıyor

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıkan Mesut Özil'in imza töreninin ise Çarşamba günü gerçekleşeceği bildirilmişti.

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