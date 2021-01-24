Mesut Özil, Fenerbahçe’nin antrenmanına ne zaman katılacak?

Fenerbahçe, Mesut Özil transferi için Arsenal ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır.” denildi. Mesut Özil’in transferi resmen oyanlanmasından sonra Mesut Özil, Fenerbahçe’nin antrenmana ne zaman katılacağı da merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak.