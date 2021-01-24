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Spor Mesut Özil, Fenerbahçe’nin antrenmanına ne zaman katılacak?
Spor

Mesut Özil, Fenerbahçe’nin antrenmanına ne zaman katılacak?

Son dakika haberine göre, Mesut Özil'e resmen Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fenerbahçe, Mesut Özil’in transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada hem Arsenal ile hem de Mesut Özil ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Peki Mesut Özil, Fenerbahçe’nin antrenmana katılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 17:14:00 - 2021-01-24 17:15:41
Mesut Özil, Fenerbahçe’nin antrenmanına ne zaman katılacak?

Fenerbahçe, Mesut Özil transferi için Arsenal ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır.” denildi. Mesut Özil’in transferi resmen oyanlanmasından sonra Mesut Özil, Fenerbahçe’nin antrenmana ne zaman katılacağı da merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımın bugün saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak. 

 

 

 

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