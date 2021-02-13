  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mesut Özil, bir ilke imza attı
Spor

Mesut Özil, bir ilke imza attı

Yeşil sahaların yıldız futbolcusu Mesut Özil, devre arasında Arsenal'den, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Mesut Özil, dijital çapta bir gelişime imza atarak çevrimiçi satın alınabilecek kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 01:27:00 -
Mesut Özil, bir ilke imza attı

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, dijital dünyada da adından söz ettiriyor. Yıldız futbolcu, kendi üç boyutlu karakterinin serisini yaratmak adına ABD merkezli Genies şirketi ile ortaklık kurdu. Satışının Nifty Gateway'de yapılacağı bu bu eşsiz serinin gelirlerinin bir kısmı da BigShoe adlı yardım kuruluşuna gidecek.

Mesut Özil 3D Genie'ye sahip ilk futbolcu

Karakterin tasarımında, Mesut Özil'in yıldız futbolculuğundan ilham alınıyor. Tasarımda yer alan M10 logosu ve süper kahraman temalı kreasyonlar, 15 Şubat Pazartesi akşamı canlı yayınlanarak izleyicilerin beğenisine sunulacak.Daha önce 3D Genie'sini oluşturan ünlüler arasında Justin Bieber, Cardi B, Rihanna, Offset, J Balvin gibi isimlerde mevcut.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fotoğraflarla ortaya çıktı! Altın akıyor
Dünya

Fotoğraflarla ortaya çıktı! Altın akıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Peru'daki Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğini fotoğraflarla ortaya çıkardı...
Bu sözler CHP’nin hoşuna gitmeyecek! Ali Babacan'dan 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı
Siyaset

Bu sözler CHP’nin hoşuna gitmeyecek! Ali Babacan'dan 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi' çıkışı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa açıklamalarının ardından gündeme gelebilecek de..
Abdullah Ağar kritik detayı ilk kez paylaştı! 'Gara o ülkenin kilit taşı'
Gündem

Abdullah Ağar kritik detayı ilk kez paylaştı! 'Gara o ülkenin kilit taşı'

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütü PKK'ya yönelik Gara'da başlatılan operasyona ilişkin önemli detayları paylaştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay