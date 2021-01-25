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Spor Mesut Özil antrenman yaptı
Spor

Mesut Özil antrenman yaptı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk kez antrenman yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 02:15:00 -
Mesut Özil antrenman yaptı

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal Kulübünden kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı.

Takım arkadaşları karşılama yaptı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde yıldız oyuncuya takım arkadaşları tarafından karşılama yapıldı.

Yöneticilerden Kemal Danabaş, Selahattin Baki ve Alper Pirşen'in yanı sıra Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil ve menajeri Erkut Söğüt ile sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin de yıldız oyuncunun karşılamasında yer aldı.

Erol Bulut konuşma yaptı

Takım arkadaşlarından sonra sahaya çıkan Mesut Özil için teknik direktör Erol Bulut bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından takım arkadaşları, yıldız oyuncuyu uzun süre alkışladı.
İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Mesut Özil, taktiksel antrenmana geçildikten sonra ise çalışmasını takımdan ayrı sürdürdü.

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