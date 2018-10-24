THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mesut Özil, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in “Arkadaşım ve büyük bir Arsenal taraftarı” diye nitelendirdiği 12 yaşında Charlie, hayatını kaybetti. Özil, uzun süredir kanser tedavisi gören küçük Charlie’nin ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:44
Mesut Özil, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen yıldız futbolcu Mesut Özil'i derinden üzen bir olay meydana geldi.

Mesut Özil: Arkadaşım ve büyük Arsenal taraftarı...

Türk asıllı Alman futbolcunun “Arkadaşım ve büyük bir Arsenal taraftarı” diye nitelediği Charlie hayatını kaybetti.

Uzun süredir kanserle savaşan ve beyninde tümör bulunan küçük Charlie’nin ölümü Mesut’u yıktı.

Twitter’dan bir paylaşım yapan Mesut ÖzilArkadaşım ve büyük Arsenal taraftarı Charlie’nin kanserle süren uzun soluklu savaşını kaybettiği haberini aldım. Huzur içinde yat. Seni çok özleyeceğiz, Charlie” yazdı.

12 yaşında olan Charlie, Mesut Özil’in nişanlısı Amine Gülşen’le de tanışmıştı.

Mesut Özil, Charlie’yi maça davet etmiş, müsabaka bittikten sonra Amine Gülşen ve Charlie’yle birlikte hamburger yemeye gitmişlerdi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:44
  1. mesut ozil
  2. arsenal
  3. Charlie
  4. Amine Gülşen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Komşumuzdaki yangını söndürme mecburiyetindeyiz
    1. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş:..
    2. Trump'tan kınama: Tolere edilmeyecek
    3. Hamas lideri Heniyye, Gazze'de Mısır..
    4. Laikçilerin iğrenç iftiraları..
    5. Antalya'da FETÖ operasyonu!
    6. Terör örgütü PKK'ya düzenlenen..
    7. Galatasaray-Schalke maçında ilk 11'ler..
    8. Canan Karatay veganlara savaş açtı:..
    9. Emeklilikte yaş önergesi reddedildi!..
    10. Mesut Özil, aldığı ölüm haberiyle..
    11. MHP'den Melih Gökçek bombası: Aday..
    12. İstanbul'da su kesintisi! İSKİ o..
    13. Rakı masalarının müdavimi Cengiz..
    14. İstanbul'un o mahalleleri dikkat! Saat..
    15. Abajur evinize keyif verir
    16. Saad el-Hariri'den yeni hükümet..
    17. Mutfakta vaktiniz kolay ve güzel geçsin
    18. Meteorolojiden 8 il için sağanak ve..
    19. Uyku apnesi ne demek?
    20. Genk maçı öncesi Şenol Güneş kötü..
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur