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Mesut Özil 200. maçında galibiyeti getirdi!

İngiltere Premier Ligi'n 5.haftasında Newcastle United'a konuk olan Arsenal, rakibini 2-1 mağlup etti. Arsenal formasıyla 200. maçına çıkan Mesut Özil bir gol kaydederek galibiyette pay sahibi oldu.

15 Eylül 2018 Cumartesi 20:19
Mesut Özil 200. maçında galibiyeti getirdi!

İngiltere Premier Lig'de oynanan beşinci hafta maçlarında Arsenal, Manchester City ve Chelsea sahadan galibiyetle ayrıldı.

Deplasmanda Newcastle United'a konuk olan Unai Emery yönetiminde Arsenal, ilk yarısı golsüz sona eren maçı 49. dakikada Granit Xhaka ve 58. dakikada Mesut Özil'in attığı gollerle 2-1 kazandı.

29 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 200. maçına çıkarken, gol sayısını ise 37'ye yükseltti.

Sahasında Cardiff City'yi ağırlayan Chelsea, 16. dakikada Sol Bamba'nın golüyle geriye düştüğü mücadelede Galler temsilcisini 4-1 yendi.

Londra ekibine farkı getiren golleri 37, 44 ve 80. dakikalarda Belçikalı Eden Hazard, 83. dakikada Willian kaydetti.

CİTY KAZANDI

Son şampiyon Manchester City, sahasında Fulham ile karşılaştı. Manchester temsilcisi, 2. dakikada Leroy Sane, 21. dakikada David Silva ve 47. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 67. dakikada Fabian Delph'in yerine oyuna girdi.

Günün diğer maçlarında Bournemouth sahasında Leicester City'yi 4-2 yenerken, Crystal Palace da Huddersfield Town deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönd

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 20:19
  1. Arsenal
  2. Mesut Özil

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