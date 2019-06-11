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Mesut Mestan: "Biz taşın altına kafamızı bile soktuk"

Bursaspor Başkan Adayı Mesut Mestan, yeşil-beyazlı kulübü Süper Lig’e çıkaracaklarını ifade ederek, "Artık kenetlenme zamanı.

11 Haziran 2019 Salı 14:31
Mesut Mestan: "Biz taşın altına kafamızı bile soktuk"

Bursaspor Başkan Adayı Mesut Mestan, yeşil-beyazlı kulübü Süper Lig’e çıkaracaklarını ifade ederek, "Artık kenetlenme zamanı. Biz taşın altına kafamızı bile soktuk" açıklamasını yaptı.


Bursaspor’da Başkan Adayı Mesut Mestan 15-23 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Divan Başkanlık Kurulunu ziyaret etti. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette konuşan Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç, “Bursaspor olarak zor süreci geride bıraktık. Şimdi yine önümüzde zor süreç var. Böyle bir süreçte göreve talip olmalarını saygı ile karşılıyorum. Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Biz umutluyuz. O yüzden bu camia nasıl ayağa kalkar mücadelesini veriyoruz” dedi.



"Artık kenetlenme zamanı"


Başkan Adayı Mesut Mestan ise, "Şehir dışında bulunduğumdan dolayı listeyi avukatım verdi. Bursaspor çok büyük camiadır. Biz de gereğini yapmayı düşündük. Bu zorlu süreçte, bizle yol alan cesur yürekli arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bursaspor’u seven insanlar burada. Biz 1. Lig’e düştük. Artık kenetlenme zamanı. Bize ve yönetim kuruluna destek olsun herkes. Biz taşın altına kafamızı bile soktuk. Biz Bursaspor’u kişisel şahıslara cevap vermek için kullanmayacağız" diye konuştu.



"Bursaspor’u Süper Lig’e çıkartacağız"


Ne yapıp ne edip Bursaspor’u Süper Lig’e çıkartacaklarını ifade eden Mestan, "Bursaspor’un kapısı herkese açık. Ben yokum, biz varız. Bursaspor çok büyük camia. Sosyal medyadaki ithamlar bizi daha çok kamçılıyor ama markaya zarar veriyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet bile 19 yaşında İstanbul’u fethetti. Bizim tek hesabımız Bursaspor’u Süper Lig’e nasıl çıkartırız? Tek hesabımız bu" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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