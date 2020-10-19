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Gündem Mesut Hakkı Caşın, ‘Allah o pilota sabır versin’ dedi ve şoke eden açıklamayı yaptı: Az kalsın vuracaktık
Gündem

Mesut Hakkı Caşın, ‘Allah o pilota sabır versin’ dedi ve şoke eden açıklamayı yaptı: Az kalsın vuracaktık

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın savaş uçakları ile alçak uçuş yapmasının bir savaş sebebi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:28:00 -
Mesut Hakkı Caşın, ‘Allah o pilota sabır versin’ dedi ve şoke eden açıklamayı yaptı: Az kalsın vuracaktık

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuştu.

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan Caşın, Yunanistan'ın provoke edici adımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Caşın yaptığı açıklamada, 'Almanya iyi polis, kötü polisi oynuyor. Angela Merkel'in sözleri sonrası gemimizi geri çektik. Yunanistan devamında gidip Mısır ile anlaştı. Sonra gelip savaş uçakları ile gemilerimizin üzerinden uçtu. Alçak uçuş yaptı. Bu direk savaş sebebidir. Az kalsın vuracaktık adamları. Allah o pilota sabır versin. Tetiğe basabilirdi' dedi.

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