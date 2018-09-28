THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Messi'ye milli takım şoku!

Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın hazırlık maçları aday kadrosuna çağrılmadı.

28 Eylül 2018 Cuma 23:04
Messi'ye milli takım şoku!

İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın Irak ve Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almadı.

Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın 11 Ekim'de Irak, 16 Ekim'de ise Brezilya ile oynayacağı hazırlık maçlarındaki kadrosu belli oldu.

Barcelonalı yıldız Lionel Messi, Arjantin'in Guatemala ve Kolombiya ile ay başında oynadığı hazırlık maçlarında olduğu gibi yine kadroya çağrılmadı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, son Dünya Kupası'nın ardından Messi'nin sene sonuna kadar milli takımda yer almayı düşünmediğini hatırlatarak, "Messi ile yeniden konuştum ve milli takıma dönmek için henüz uygun zamanın gelmediğine karar verdik." ifadelerini kullandı.

Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda, Manchester Cityli Sergio Aguero, Paris Saint-Germainli Angel Di Maria ve Milanlı Gonzalo Higuain'in de yer almaması dikkati çekti.

Kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Real Sociedad), Sergio Romero (Manchester United)

Defans: Nicolas Otamendi (Manchester City), Renzo Saravia (Racing), Juan Foyth (Tottenham), Fabricio Bustos (Independiente), German Pezzella (Fiorentina), Alan Franco (Independiente), Ramiro Funes Mori (Villarreal), Walter Kannemann (Gremio), Nicolas Tagliafico (Ajax)

Orta saha: Eduardo Salvio (Benfica), Marcos Acuna (Sporting Lisbon), Rodrigo De Paul (Udinese), Roberto Pereyra (Watford), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Leandro Paredes (Zenit), Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbon), Maximiliano Meza (Independiente), Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain), Franco Cervi (Benfica), Franco Vazquez (Sevilla), Exequiel Palacios (River Plate)

Forvet: Gonzalo Martinez (River Plate), Cristian Pavon (Boca Juniors), Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter), Giovanni Simeone (Fiorentina), Angel Correa (Atletico Madrid)

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 23:04
  1. Messi
  2. Arjantin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tecavüz iddiları ile gündeme gelen Kavanaugh'ın adaylığı onaylandı
    1. Tecavüz iddiları ile gündeme gelen..
    2. Sergey Lavrov: Filistin sorunu..
    3. Halatı kopan asansördeki bir kişi..
    4. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri operasyonunda..
    5. Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması
    6. Messi'ye milli takım şoku!
    7. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çağrı
    8. Bahçeli şoförünün sünnet düğününe..
    9. Azerbaycanlı halk sanatçısı Nebizade,..
    10. Bursa'da kaza yaptı, bir suçtan..
    11. AK Partili Yavuz: Vazgeçmiyoruz,..
    12. Şov yapan PKK'lı 2 saatte paketlendi!
    13. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    14. Malezya Başbakanı: Dünya kargaşa içinde
    15. Önlem alınmazsa yok olacaklar!
    16. Halatı kopan asansörde bulunan..
    17. Meteoroloji'den İstanbul' için uyarı
    18. Banka kartıyla kapı açan hırsızlar..
    19. Ronaldo'ya tecavüz suçlaması!
    20. ABD'ye sert cevap: Size boyun..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri