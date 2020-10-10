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Spor Messi'ye dev talip! "Maddi olarak en güçlü konumdayız"
Spor

Messi'ye dev talip! "Maddi olarak en güçlü konumdayız"

İngiliz devi Manchester City'nin yöneticisi Omar Berrada, Barcelona'nın yıldızı Messi'yi transfer edebilmeleri için tek şartın kulübünden ayrılması olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 17:13:00 -
Messi'ye dev talip! "Maddi olarak en güçlü konumdayız"

Manchester City'nin de bünyesinde olduğu City Football Group Futbol Operasyon Sorumlusu Omar Berrada, verdiği röportajda sezon öncesi transfer döneminde Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağı ve Manchester City tarafından transfer edileceğine yönelik dedikodular üzerine konuştu.

Messi'nin yeni kulübü olarak ilk adayın kendileri olmasının ilginç geldiğini söyleyen Berrada, transfer konusunda ciddi adımların net ve gerçek şekilde olmadığını belirtti.

"Maddi olarak en güçlü konumdayız"

Berrada açıklamasında, "Dedikoduların çıkmasının nedeni maddi olarak en güçlü konumda olan kulüplerden biriyiz, bunu biliyoruz ve ayrıca Guardiola'nın yönettiği bir takımda Messi'nin oynayacağını düşünenler oldu." diye konuştu.

Genç yönetici ayrıca gelişmeleri uzaktan izlemekle yetindiklerini söylerken, "Messi, Barcelona'dan ayrılırsa bu transferi seçeneklerimiz arasına alabiliriz." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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