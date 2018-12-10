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Messi'nin yeni aldığı özel jetin fiyatı dudak uçuklattı

İspanyol devi Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Messi, 15 milyon dolar değerinde özel bir jet satın aldı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 22:12
Messi'nin yeni aldığı özel jetin fiyatı dudak uçuklattı

Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, İspanya ile Arjantin arasındaki yolculuklarında kullanmak üzere 15 milyon değerinde bir özel jet satın aldı.

2004 model bir Gulfstream V alan Messi'nin uçağında 16 koltuk, birisi duşlu olmak üzere iki tuvalet ve iki mutfak bulunuyor.

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Aile üyelerinin isimlerini yazdırdı

Arjantinli yıldız, satın aldığı uçağa kendisine özel birkaç yenilik de getirerek uçağın kanat ve kuyruk kısmına forma numarası olan '10' yazdırırken, merdivenlere ise aile üyelerinden Leo, Antonella, Thiago, Ciro ve Mateo'nun isimlerini yazdırdı.

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Arjantin medyasından Doble Amarilla'da yer alan haberde ise Messi'nin yeni jetinin Cuma günü Buenos Aires'e getirildiği ve yıldız futbolcunun yeni uçağı için San Fernando kasabasında bir hangar inşa edileceği belirtildi.

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(Goal)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:12
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