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Spor Messi'den tüm takıma sürpriz hediye
Spor

Messi'den tüm takıma sürpriz hediye

Yeniakit Publisher
2023-07-28 18:04:00 -
Messi'den tüm takıma sürpriz hediye

Inter Miami ile anlaşan Lionel Messi'nin tüm takım arkadaşlarına kulaklık hediye ettiği öğrenildi.

Inter Miami, Kuzey / Orta Amerika Ligler Kupası'nın 2'nci haftasında Atlanta United ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Inter Miami'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Lionel Messi maçı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

Inter Miami'nin golleri 8 ve 22'nci dakikalarda Lionel Messi, 44 ile 53'üncü dakikalarda Robert Taylor'dan geldi. Inter Miami'de Christopher McVey, 84'üncü dakika kırmızı kartla cezalandırıldı. Atlanta United'da ise Thiago Almada penaltı kaçırdı.

Inter Miami'nin yeni transferlerinden Sergio Busquets maçta 72 dakika, Lionel Messi ise 78 dakika süre aldı. Messi 78’de oyundan çıktığında tüm stat kendisini ayakta alkışladı.

Messi, gol sevincinde kulüp başkanı David Beckham’a ‘Bardağımı tut’ hareketi yapan Arjantinli futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada büyük etkileşime yol açtı, tribündeki Beckham tarafından da gülerek karşılandı.

Arjantinli yıldızın, ABD ekibindeki takım arkadaşlarına pembe ve siyah renkler barındıran (Inter Miami'nin renkleri) kulaklık hediye ettiği belirtildi.
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Messiden tüm takım arkadaşlarına sürpriz hediye

Inter Miami forması giyen DeAndre Yedlin, kulaklıkla görülmesinin ardından gelen soru karşısında, "Bunu Messi'ye sorun, bunları takım için aldı. Satın mı aldı, bilmiyorum ama ilk maçı için herkese kulaklık verdi" sözlerini kullandı.

Inter Miami'de 2 maça çıkan Lionel Messi, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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