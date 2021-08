Messi yeni takımı! Messi hangi takımda? Messi hangi takıma gidecek?

Barcelona'yla olan sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol kulübünden ayrılan Lionel Messi, kararın ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Messi yaptı açıklamada şunları söyledi: “Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor. Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim.

Messi Barcelona ayrılık konuşması

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı. Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Burası benim evim, bizim evimiz. Barcelona'da kalmak istiyordum ama bugün her şeye veda etmek zorundayım. 1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrılıyorum. Eğer bir ayrılık hayal etseydim, tamamen dolu bir Camp Nou'da veda etmek isterdim. Düzgün bir şekilde veda etmiş olurdum. Bu şekilde olması gerekiyormuş ama. Beni seven ve destekleyen herkese minnettarım. Son Dakika: Barcelonadan ayrılan Lionel Messi ilk kez basının karşısında Açıklamalarını canlı aktarıyoruz.

Messi, 21 yıllık Barcelona macerasına gözyaşlarıyla veda etti

Son birkaç gündür ne diyeceğimi çok düşündüm. Ama gerçek şu ki, hiçbir şey söyleyemem. Bu kulüpte geçen bunca yıldan sonra çok zor. Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk. Umarım bir gün geri dönebilirim ve bu kulübün bir parçası olabilirim. Barcelona'nın tekrar en iyisi olmasına yardımcı olabilirim.

Konuşurum diye düşündüğüm hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Kelimeler aklıma gelmiyor...

Messi Barcelona’dan neden ayrıldı?

Barcelona'da birçok iyi hatıram var. Ancak, ilk kez sahaya çıkmak bir rüyaydı. O anı hiç unutmayacağım. Ardından her şey harika oldu ama her şeyin başladığı o ilk anı hiç unutmayacağım. Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Barcelona'da devam edemedim. Ben, kulüp, Laporta; elimizden gelen her şeyi yaptık ancak La Liga izin vermedi. 13 yaşımdan beri Barcelona'dayım. 21 yıl sonra eşim ve üç küçük çocuğumla buradan ayrılıyorum. Geri dönmeyeceğimize dair kesin konuşamam çünkü burası benim evim.”

Barcelona, Messi'nin sözleşmesi için maaş limiti sorununu çözemedi. Barcelona, mevcut finansal şartlar nedeniyle Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanamadığını açıkladı ve yollar ayrıldı. Böylece Messi'nin başka kulüplerle görüşmesine yol açıldı.

Messi hangi takıma gidecek?

Messi hangi takıma gideceğine ilişkin de ip uçu verdi. Messi yaptığı açıklamada, "Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım." dedi.

Messi kaç gol attı?

Messi, Barcelona'da oynadığı 21 yılda attığı toplam 672 gol ile en fazla gol atan oyuncu unvanını aldı. Kulüpte toplam 778 maça çıkan ünlü futbolcu, bu gollerin 120'sini Şampiyonlar Ligi'nde (Cristiano Ronaldo'nun ardından en fazla gol), rekor sayıdaki 474'ünü ise La Liga'da attı.

Messi kimdir?

Tam adıyla Lionel Andrés Messi, 24 Haziran 1987 tarihinde doğdu. Tarihinde Arjantin'in en büyük üçüncü, Santa Fe eyaletinin ise en büyük şehri olan ve Paraná Nehri'nin batı kıyısında bulunan Rosario'da dünyaya geldi.

Futbola olan ilgisi küçük yaşlarından itibaren ailesi tarafından bilinen Messi, 1995 senesinde doğduğu şehrin önemli kulüplerinden Newell's Old Boys altyapısına gönderildi. Burada oynadığı oyun ile takım arkadaşlarından farklı bir geleceği olacağının sinyallerini veren Messi, sadece İspanya'nın değil, dünyanın en büyük kulüplerinden Barcelona'nın dikkatini çekti ve 2000 senesinde Barcelona altyapısına geçti.

Barcelona altyapısına geçtiği dönemde ailesiyle beraber Rosario'dan Barcelona'ya taşınan Messi, bu dönemde daha gelişmiş bir şehir olan Barcelona'da hormon tedavisi de görmeye başladı.

2000-04 yılları arasında Barcelona altyapısında bulunan Messi, tecrübe kazanması için Barcelona'nın üçüncü takımı olan Barcelona C ve ikinci takım olan Barcelona B'de birer sezon forma giydi.

Buralarda oynadığı oyunla Milli Takım çalışanlarının da dikkatini çekmeyi başaran genç forvet, 2004 senesinde Arjantin U-20 takımına çağrıldı.

Barcelona pafta yeterince tecrübe kazandığı düşünülen Messi, ilk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde Barcelona ile imzaladı.

La Liga'daki ilk profesyonel maçına henüz 17 yaşında çıkan Messi, en genç La Lia oyuncu unvanını kazanmasının yanı sıra, La Liga'da oynadığı ilk sezon attığı golle La Liga'da gol atan en genç futbolcu unvanını da kazandı.

Messi şu ana dek Barcelona formasıyla çıktığı 380'den fazla maçta attığı 350'den fazla golle 2004 senesinden bu yana takımının kazandığı 26 kupada en büyük pay sahibi oldu.

Bu Kupalar;

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 ve 2016 La Liga Şampiyonluğu

2009, 2012, 2015 Copa del Rey Şampiyonluğu

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 Supercopa de Espana Şampiyonluğu

2006, 2009, 2011 ve 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2009, 2011, 2015 UEFA Süper Kupası

2009, 2011 FIFA Kulüpler Dünya Kupası

Ayrıca 2004 senesinden bu yana formasını giydiği Arjantin Milli Takımı ile de;

2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Birinciliği

2008 Yaz Olimpiyatları Birinciliği

2014 FIFA Dünya Kupası İkinciliği

2015 Güney Amerika Kupası İkinciliği yaşadı.

Messi'nin şahsî başarıları ise şöyle;

2011 UEFA Avrupa'da En İyi Oyuncu Ödülü

2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 FIFA Ballon d'Or

2009 Ballon d'Or

2009 FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu

2008, 2009 ve 2010 FIFA Yılın Takımı

2007, Yılın En İyi Genç Oyuncusu

2009, 2010 ve 2011 La Liga Yılın Oyuncusu

2010 La Liga Gol Kralı

2007, 2009, 2010 La Liga Yılın Yabancı Oyuncusu

2007, 2009, 2010 La Liga Ibero-Amerika Yılın Oyuncusu

2010 Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü

2009, 2010, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Oyuncusu

2009 UEFA Şampiyonlar Ligi Yılın Forvet Oyuncusu

2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Maçın Adamı

2009, 2011 UEFA Şampiyonlar Ligi Final Taraftarlarca Maçın Adamı

2008, 2009, 2010 UEFA Yılın Takımı

2005, 2007, 2008, 2009, 2010 Arjantin Yılın Futbolcusu

2009, 2010 FIFPro Yılın Oyuncusu

2006, 2007, 2008 FIFPro Özel Yılın Genç Oyuncusu

2007, 2008 FIFPro Yılın Genç Oyuncusu

2007, 2008, 2009, 2010 FIFPro World XI

2005 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Turnuvanın Oyuncusu

2005 Copa América Yılın Genç Oyuncusu

2009 World Soccer Yılın Oyuncusu

2006, 2007, 2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Golden Ball

2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10 sezonlarında ESM Yılın Takımı

2009 Onze d'Or

2007 Bravo Ödülü

2005 Tuttosport Yılın Oyuncusu

2009 Marca Leyenda

2007 UEFA Yılın Golü

91 Gol İle; Bir senede en çok gol atan futbolcu

50 Gol İle; La Liga tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu