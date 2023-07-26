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Spor Messi şov yaptı, Inter Miami farka gitti!
Spor

Messi şov yaptı, Inter Miami farka gitti!

Yeniakit Publisher
2023-07-26 08:31:00 -
Messi şov yaptı, Inter Miami farka gitti!

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Atlanta United'ı 4-0 mağlup etti.

Inter Miami, Kuzey / Orta Amerika Ligler Kupası'nın 2'nci haftasında Atlanta United ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Inter Miami'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Lionel Messi maçı 2 gol ve 1 asistle tamamladı.

Inter Miami'nin golleri 8 ve 22'nci dakikalarda Lionel Messi, 44 ile 53'üncü dakikalarda Robert Taylor'dan geldi. Inter Miami'de Christopher McVey, 84'üncü dakika kırmızı kartla cezalandırıldı. Atlanta United'da ise Thiago Almada penaltı kaçırdı.

Inter Miami'nin yeni transferlerinden Sergio Busquets maçta 72 dakika, Lionel Messi ise 78 dakika süre aldı.

(Skorer)

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